Курс валют на 22 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подешевел на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.08.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 грн (-16 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,98 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,29 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,37 Евро 48,10/48,30 Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,70 47,70/48,50 11,20/12,10 Ощадбанк 41,20/41,80 47,80/48,60 10,90/11,40 ПУМБ 41,25/41,75 47,85/48,40 11,25/11,55 Укргазбанк 41,20/41,80 47,80/48,60 10,90/11,40 Райффайзен 41,07/41,37 47,75/48,28 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.