Курс валют на 22 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подешевел на 19 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.08.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22 грн (-16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,98 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,29 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,37
|Евро
|48,10/48,30
|Злотый
|11,25/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,70
|47,70/48,50
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,20/41,80
|47,80/48,60
|10,90/11,40
|ПУМБ
|41,25/41,75
|47,85/48,40
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,20/41,80
|47,80/48,60
|10,90/11,40
|Райффайзен
|41,07/41,37
|47,75/48,28
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.