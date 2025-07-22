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Курс валют на 22 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, а евро подорожало на 19 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.07.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,82 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,79 грн (+19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,44 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,72 грн
|Евро
|48,80/49,00 грн
|Злотый
|11,40/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|47,95/48,95
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,35/49,05
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,20/41,90
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,35/49,05
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,60/41,88
|48,35/48,98
Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.