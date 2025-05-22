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Курс валют на 22 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подорожало сразу на двадцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.05.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,44 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,91 грн (+26 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,05 грн (+7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|46,95/46,16 грн
|Злотый
|10,95/11,09 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 00/41,60
|46,30/47,30
|Ощадбанк
|41,05/41,65
|46,50/47,35
|10,40/11,15
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|Укргазбанк
|40,05/41,65
|46,50/47,35
|10,40/11,05
|Райффайзен
|41,33/41,59
|46,35/46,25
Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.