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Курс валют на 22 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, обмен валют
Нацбанк установил официальный курс на четверг

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подорожало сразу на двадцать шесть копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.05.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,44 грн (-5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,91 грн (+26 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,05 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,45 грн
Евро 46,95/46,16 грн
Злотый 10,95/11,09 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 00/41,60 46,30/47,30
Ощадбанк 41,05/41,65 46,50/47,35 10,40/11,15
ПУМБ 41,20/41,80 46,50/47,20 10,80/11,10
Укргазбанк 40,05/41,65 46,50/47,35 10,40/11,05
Райффайзен 41,33/41,59 46,35/46,25

Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько