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Курс валют на 22 января 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться. В то же время евро подорожало на 14 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.01.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,17 грн за доллар (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,64 грн (+14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,25 грн (+3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 42,40/42,50 грн.
- Курс евро: 44,00/44,25 грн.
- Курс злотого: 10,25/10,40 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 42,10/42,70 грн.
- Ощадбанк: 42,00/42,65 грн.
- ПУМБ: 42,20/42,80 грн.
- Укргазбанк: 42,20/42,80 грн.
- Райффайзен: 41,90/42,58 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 22 января:
- ПриватБанк: 43,20/44,20 грн.
- Ощадбанк: 43,20/44,15 грн.
- ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
- Укргазбанк: 43,30/44,10 грн.
- Райффайзен: 43,20/44,40 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.
- ПУМБ: 9,80/10,30 грн.
- Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.