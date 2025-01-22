Курс валют на 22 января 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться. В то же время евро подорожало на 14 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.01.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,17 грн за доллар (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,64 грн (+14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,25 грн (+3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 42,40/42,50 грн.

Курс евро: 44,00/44,25 грн.

Курс злотого: 10,25/10,40 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 42,10/42,70 грн.

Ощадбанк: 42,00/42,65 грн.

ПУМБ: 42,20/42,80 грн.

Укргазбанк: 42,20/42,80 грн.

Райффайзен: 41,90/42,58 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 22 января:

ПриватБанк: 43,20/44,20 грн.

Ощадбанк: 43,20/44,15 грн.

ПУМБ: 43,60/44,30 грн.

Укргазбанк: 43,30/44,10 грн.

Райффайзен: 43,20/44,40 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.

ПУМБ: 9,80/10,30 грн.

Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.