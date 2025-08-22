Курс валют на 23-24 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23-24 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 22 августа.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 грн.

Курс евро

1 евро – 47,98 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,29 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,33/41,40 Евро 48,09/48,25 Злотый 11,20/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,80/41,40 47,70/48,25 11,20/12,10 Ощадбанк 41,10/41,60 47,75/48,45 10,90/11,40 ПУМБ 41,10/41,70 47,90/48,60 11,25/11,55 Укргазбанк 41,10/41,60 47,75/48,45 10,90/11,40 Райффайзен 41,20/41,70 47,75/48,67 10,80/11,60

