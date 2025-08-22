- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 23-24 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23-24 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 22 августа.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22 грн.
Курс евро
- 1 евро – 47,98 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,29 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,33/41,40
|Евро
|48,09/48,25
|Злотый
|11,20/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,80/41,40
|47,70/48,25
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,10/41,60
|47,75/48,45
|10,90/11,40
|ПУМБ
|41,10/41,70
|47,90/48,60
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,10/41,60
|47,75/48,45
|10,90/11,40
|Райффайзен
|41,20/41,70
|47,75/48,67
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.