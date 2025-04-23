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Курс валют на 23 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на среду / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно снизился, но немного укрепился по отношению к евро после падения до нового исторического минимума.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.04.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,52 грн (+14 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,71 грн (-6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,15 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,20/41,35 грн
Евро 47,55/47,80грн
Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 10/41,70 47,10/48,10
Ощадбанк 41,20/41,60 47,15/48,15 10,65/11,25
ПУМБ 41,10/41,70 47,00/48,00 10,85/11,15
Укргазбанк 40,20/41,60 47,15/48,15 10,65/11,25
Райффайзен 41,10/41,72 47,00/48,03

Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько