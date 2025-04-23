- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 23 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно снизился, но немного укрепился по отношению к евро после падения до нового исторического минимума.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.04.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,52 грн (+14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,71 грн (-6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,15 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,35 грн
|Евро
|47,55/47,80грн
|Злотый
|10,90/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 10/41,70
|47,10/48,10
|Ощадбанк
|41,20/41,60
|47,15/48,15
|10,65/11,25
|ПУМБ
|41,10/41,70
|47,00/48,00
|10,85/11,15
|Укргазбанк
|40,20/41,60
|47,15/48,15
|10,65/11,25
|Райффайзен
|41,10/41,72
|47,00/48,03
Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.