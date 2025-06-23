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Курс валют на 23 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.06.2025 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,83 грн (+14 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,20 грн (+34 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,30 грн (+11 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,70/41,80 грн
|Евро
|48,47/48,65 грн
|Злотый
|11,25/11,35 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,50/42,10
|47,65/48,65
|Ощадбанк
|41,55/42,15
|47,80/48,70
|10,80/11,40
|ПУМБ
|41,60/42,20
|47,90/48,60
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,55/42,15
|47,80/48,70
|10,80/11,40
|Райффайзен
|41,65/42,05
|47,80/48,52
По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.