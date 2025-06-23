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Курс валют на 23 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, курс валют
Нацбанк установил официальный курс на понедельник / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,83 грн (+14 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,20 грн (+34 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,30 грн (+11 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,70/41,80 грн
Евро 48,47/48,65 грн
Злотый 11,25/11,35 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,50/42,10 47,65/48,65
Ощадбанк 41,55/42,15 47,80/48,70 10,80/11,40
ПУМБ 41,60/42,20 47,90/48,60 11,10/11,40
Укргазбанк 41,55/42,15 47,80/48,70 10,80/11,40
Райффайзен 41,65/42,05 47,80/48,52

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько