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Курс валют на 23 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на тринадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.11.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,92 грн (-13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,27 грн (-26 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,22 грн (-16 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,35/ 45,53
|Евро
|50,00/ 50,30
|Злотый
|11,23/ 11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,75/ 45,45
|49,15/50,15
|11,00/ 11,40
|Ощадбанк
|44,80/ 45,45
|49,20/50,20
|11,00/ 11,40
|ПУМБ
|44,90/ 45,50
|49,40/ 50,10
|11,00/ 11,40
|Укргазбанк
|44,80/ 45,45
|49,20/50,20
|11,00/ 11,40
|Райффайзен
|44,70/45,40
|49,10/49,87
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.