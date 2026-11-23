Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на тринадцать копеек, в то же время евро подешевел сразу на двадцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.11.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,92 грн (-13 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,27 грн (-26 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,22 грн (-16 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,35/ 45,53 Евро 50,00/ 50,30 Злотый 11,23/ 11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,75/ 45,45 49,15/50,15 11,00/ 11,40 Ощадбанк 44,80/ 45,45 49,20/50,20 11,00/ 11,40 ПУМБ 44,90/ 45,50 49,40/ 50,10 11,00/ 11,40 Укргазбанк 44,80/ 45,45 49,20/50,20 11,00/ 11,40 Райффайзен 44,70/45,40 49,10/49,87

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.