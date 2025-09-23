- Категория
Курс валют на 23 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, а евро подорожало сразу на тридцать одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.09.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,38 грн (+13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,73 грн (+31 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,44 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,23/41,29
|Евро
|48,68/48,85
|Злотый
|11,37/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,55
|48,00/48,99
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,20/41,60
|48,30/48,95
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,40/49,10
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,20/41,60
|48,30/48,95
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,18/41,51
|48,40/48,94
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.