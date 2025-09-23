Курс валют на 23 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на тринадцать копеек, а евро подорожало сразу на тридцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.09.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн (+13 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,73 грн (+31 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,44 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,23/41,29 Евро 48,68/48,85 Злотый 11,37/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,55 48,00/48,99 11,20/11,55 Ощадбанк 41,20/41,60 48,30/48,95 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,40/49,10 11,10/11,45 Укргазбанк 41,20/41,60 48,30/48,95 11,05/11,60 Райффайзен 41,18/41,51 48,40/48,94 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.