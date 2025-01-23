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Курс валют на 23 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился. В то же время евро подорожало на 23 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.01.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,03 грн за доллар (-14 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,87 грн (-23 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,37 грн (+12 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 42,35/42,40 грн.
- Курс евро: 44,10/44,28 грн.
- Курс злотого: 10,30/10,42 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,80/42,40 грн.
- Ощадбанк: 41,90/42,45 грн.
- ПУМБ: 42,00/42,60 грн.
- Укргазбанк: 42,10/42,70 грн.
- Райффайзен: 41,80/42,34 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 23 января:
- ПриватБанк: 43,35/43,35 грн.
- Ощадбанк: 43,45/44,40 грн.
- ПУМБ: 43,80/44,50 грн.
- Укргазбанк: 43,40/44,20 грн.
- Райффайзен: 43,10/44,20 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.