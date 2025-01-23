Курс валют на 23 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился. В то же время евро подорожало на 23 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 23.01.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,03 грн за доллар (-14 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,87 грн (-23 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,37 грн (+12 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 42,35/42,40 грн.

Курс евро: 44,10/44,28 грн.

Курс злотого: 10,30/10,42 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,80/42,40 грн.

Ощадбанк: 41,90/42,45 грн.

ПУМБ: 42,00/42,60 грн.

Укргазбанк: 42,10/42,70 грн.

Райффайзен: 41,80/42,34 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 23 января:

ПриватБанк: 43,35/43,35 грн.

Ощадбанк: 43,45/44,40 грн.

ПУМБ: 43,80/44,50 грн.

Укргазбанк: 43,40/44,20 грн.

Райффайзен: 43,10/44,20 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.