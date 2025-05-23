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Курс валют на 24-25 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24-25 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 23 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,50 грн.
Курс евро
- 1 евро – 46,93 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,05 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,00/47,19 грн
|Злотый
|10,97/11,08 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,70
|46,30/47,30
|Ощадбанк
|41,20/41,70
|46,50/47,35
|10,40/11,10
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,70/47,40
|10,80/11,15
|Укргазбанк
|40,20/41,70
|46,50/47,35
|10,40/11,10
|Райффайзен
|41,40/41,62
|46,40/47,35
Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.