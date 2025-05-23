Курс валют на 24-25 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24-25 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 23 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 41,50 грн.

Курс евро

1 евро – 46,93 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,05 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,00/47,19 грн Злотый 10,97/11,08 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,70 46,30/47,30 Ощадбанк 41,20/41,70 46,50/47,35 10,40/11,10 ПУМБ 41,30/41,90 46,70/47,40 10,80/11,15 Укргазбанк 40,20/41,70 46,50/47,35 10,40/11,10 Райффайзен 41,40/41,62 46,40/47,35

Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.