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Курс валют на 24 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, в то же время евро подешевело на семнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.04.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,67 грн (+15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,54 грн (-17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,07 грн (-8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,50/41,62 грн
|Евро
|47,50/47,90 грн
|Злотый
|10,90/11,09 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 25/41,85
|47,00/48,00
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|47,10/48,10
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,10/41,70
|47,10/48,10
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,25/41,75
|47,10/48,10
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,40/41,87
|47,00/47,88
Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.