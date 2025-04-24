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Курс валют на 24 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Нацбанк установил официальный курс доллара на четверг
Нацбанк установил официальный курс доллара на четверг / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, в то же время евро подешевело на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.04.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,67 грн (+15 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,54 грн (-17 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,07 грн (-8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,50/41,62 грн
Евро 47,50/47,90 грн
Злотый 10,90/11,09 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 25/41,85 47,00/48,00
Ощадбанк 41,25/41,75 47,10/48,10 10,60/11,20
ПУМБ 41,10/41,70 47,10/48,10 10,90/11,30
Укргазбанк 40,25/41,75 47,10/48,10 10,60/11,20
Райффайзен 41,40/41,87 47,00/47,88

Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько