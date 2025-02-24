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Курс валют на 24 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, а евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.02.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,73 грн за доллар (-14 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,50 грн (- 5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,44 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,80/41,80 грн.
  • Курс евро: 43,76/43,95 грн.
  • Курс злотого: 10,45/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 февраля курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,25/41,85 грн.
  • Ощадбанк: 41,40/41,85 грн.
  • ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
  • Укргазбанк: 41,40/41,85 грн.
  • Райффайзен: 41,40/41,85 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 24 февраля:

  • ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.
  • Ощадбанк: 42,95/43,95 грн.
  • ПУМБ: 43,30/44,10 грн.
  • Укргазбанк: 42,95/43,95 грн.
  • Райффайзен: 43,00/44,95 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,30/10,50 грн.
  • ПУМБ: 10,20/10,60 грн.
  • Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Валютный курс по-прежнему не выходит за предел 42 грн/долл. Скорее всего, с наступлением марта ситуация на рынке существенно не изменится. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько