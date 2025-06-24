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Курс валют на 24 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подешевел на 18 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.06.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,87 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,02 грн (-18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,23 грн (-7 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,75/41,82 грн
|Евро
|48,45/48,62 грн
|Злотый
|11,25/11,35 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 23 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,45/42,05
|47,60/48,60
|Ощадбанк
|41,50/42,10
|47,80/48,70
|10,80/11,45
|ПУМБ
|41,60/42,20
|47,90/48,60
|11,15/11,45
|Укргазбанк
|41,50/42,10
|47,80/48,70
|10,80/11,45
|Райффайзен
|41,78/42,03
|47,80/48,56
По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.