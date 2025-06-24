Курс валют на 24 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подешевел на 18 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.06.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,87 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,02 грн (-18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,23 грн (-7 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,75/41,82 грн Евро 48,45/48,62 грн Злотый 11,25/11,35 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 23 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,45/42,05 47,60/48,60 Ощадбанк 41,50/42,10 47,80/48,70 10,80/11,45 ПУМБ 41,60/42,20 47,90/48,60 11,15/11,45 Укргазбанк 41,50/42,10 47,80/48,70 10,80/11,45 Райффайзен 41,78/42,03 47,80/48,56

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.