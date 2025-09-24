- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 24 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, а евро подорожало на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.09.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,38 грн (+0 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,80 грн (+7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,47 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,23/41,30
|Евро
|48,79/48,95
|Злотый
|11,40/11,49
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,55
|48,10/49,10
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,20/41,60
|48,45/49,15
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,40/49,10
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,20/41,60
|48,45/49,15
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,18/41,51
|48,55/49,10
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.