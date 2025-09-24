Курс валют на 24 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, а евро подорожало на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.09.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн (+0 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,80 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,47 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,23/41,30 Евро 48,79/48,95 Злотый 11,40/11,49

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,55 48,10/49,10 11,20/11,55 Ощадбанк 41,20/41,60 48,45/49,15 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,40/49,10 11,10/11,45 Укргазбанк 41,20/41,60 48,45/49,15 11,05/11,60 Райффайзен 41,18/41,51 48,55/49,10 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.