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Курс валют на 24 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Доллар официально стоит менее 42 гривен впервые с начала января

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться. Доллар официально стоит менее 42 гривен впервые с начала января. В то же время евро подешевело на 20 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.01.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,97 грн за доллар (-6 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,67 грн (-20 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,37 грн (+0 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 42,19/42,26 грн.
  • Курс евро: 44,00/44,19 грн.
  • Курс злотого: 10,30/10,44 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 января курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,70/42,30 грн.
  • Ощадбанк: 41,80/42,35 грн.
  • ПУМБ: 41,80/42,40 грн.
  • Укргазбанк: 42,00/42,50 грн.
  • Райффайзен: 41,80/42,25 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 24 января:

  • ПриватБанк: 43,25/44,25 грн.
  • Ощадбанк: 43,25/44,25 грн.
  • ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
  • Укргазбанк: 43,30/44,20 грн.
  • Райффайзен: 43,10/44,15 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Сбербанк: 10,10/10,40 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько