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Курс валют на 24 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться. Доллар официально стоит менее 42 гривен впервые с начала января. В то же время евро подешевело на 20 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.01.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,97 грн за доллар (-6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,67 грн (-20 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,37 грн (+0 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 42,19/42,26 грн.
- Курс евро: 44,00/44,19 грн.
- Курс злотого: 10,30/10,44 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 24 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,70/42,30 грн.
- Ощадбанк: 41,80/42,35 грн.
- ПУМБ: 41,80/42,40 грн.
- Укргазбанк: 42,00/42,50 грн.
- Райффайзен: 41,80/42,25 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 24 января:
- ПриватБанк: 43,25/44,25 грн.
- Ощадбанк: 43,25/44,25 грн.
- ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
- Укргазбанк: 43,30/44,20 грн.
- Райффайзен: 43,10/44,15 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Сбербанк: 10,10/10,40 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.