Курс валют на 25-26 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26.01.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 января.

Курс доллара

1 доллар США – 41,97 грн.

Курс евро

1 евро – 43,67 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,37 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 42,15/42,20 грн.

Курс евро: 44,10/44,27 грн.

Курс злотого: 10,35/10,45 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,60/42,20 грн.

Ощадбанк: 41,85/42,35 грн.

ПУМБ: 41,80/42,40 грн.

Укргазбанк: 41,80/42,20 грн.

Райффайзен: 41,70/42,40 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 января:

ПриватБанк: 43,30/44,30 грн.

Ощадбанк: 43,35/44,30 грн.

ПУМБ: 43,60/44,30 грн.

Укргазбанк: 43,30/43,50 грн.

Райффайзен: 43,10/44,36 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,10/10,40 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Детальнее читайте в материале Delo.ua.