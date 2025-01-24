- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 25-26 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26.01.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,97 грн.
Курс евро
- 1 евро – 43,67 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,37 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):
- Курс доллара США: 42,15/42,20 грн.
- Курс евро: 44,10/44,27 грн.
- Курс злотого: 10,35/10,45 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,60/42,20 грн.
- Ощадбанк: 41,85/42,35 грн.
- ПУМБ: 41,80/42,40 грн.
- Укргазбанк: 41,80/42,20 грн.
- Райффайзен: 41,70/42,40 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 января:
- ПриватБанк: 43,30/44,30 грн.
- Ощадбанк: 43,35/44,30 грн.
- ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
- Укргазбанк: 43,30/43,50 грн.
- Райффайзен: 43,10/44,36 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,10/10,40 грн.
- ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
- Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Детальнее читайте в материале Delo.ua.