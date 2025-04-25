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Курс валют на 25 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро доллар курс
Нацбанк установил официальный курс доллара на пятницу

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, в то же время евро подешевел на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.04.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,69 грн (+2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,42 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,09 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,35/41,47 грн
Евро 47,45/47,70 грн
Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 25/41,85 46,90/47,90
Ощадбанк 41,25/41,75 47,00/48,00 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 47,10/48,10 10,90/11,30
Укргазбанк 40,25/41,75 47,00/48,00 10,60/11,20
Райффайзен 41,47/41,84 46,90/47,70

Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько