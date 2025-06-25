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Курс валют на 25 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на среду / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США несколько укрепился по отношению к доллару, но упал до нового исторического минимума по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.06.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,79 грн (-8 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,51 грн (+49 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,40 грн (+17 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,70/41,77 грн
Евро 48,60/48,80 грн
Злотый 11,30/11,40 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,40/42,00 47,90/48,90
Ощадбанк 41,40/42,05 48,15/48,90 10,90/11,55
ПУМБ 41,70/42,30 48,00/48,70 11,17/11,47
Укргазбанк 41,40/42,05 48,15/48,70 10,90/11,55
Райффайзен 41,61/41,89 47,90/48,77

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько