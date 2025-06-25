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Курс валют на 25 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США несколько укрепился по отношению к доллару, но упал до нового исторического минимума по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.06.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,79 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,51 грн (+49 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,40 грн (+17 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,70/41,77 грн
|Евро
|48,60/48,80 грн
|Злотый
|11,30/11,40 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,40/42,00
|47,90/48,90
|Ощадбанк
|41,40/42,05
|48,15/48,90
|10,90/11,55
|ПУМБ
|41,70/42,30
|48,00/48,70
|11,17/11,47
|Укргазбанк
|41,40/42,05
|48,15/48,70
|10,90/11,55
|Райффайзен
|41,61/41,89
|47,90/48,77
По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.