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Курс валют на 25 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова пошел вверх, а евро подорожало на 11 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.03.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,64 грн за доллар (+11 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,09 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,79 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,55/41,65 грн.
- Курс евро: 45,15/45,35 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,84 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,19/41,79 грн.
- Ощадбанк: 41,30/41,85 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,30/41,85 грн.
- Райффайзен: 41,40/41,95 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 25 марта:
- ПриватБанк: 44,40/45,40 грн.
- Ощадбанк: 44,55/45,55 грн.
- ПУМБ: 44,90/45,60 грн.
- Укргазбанк: 44,55/45,55 грн.
- Райффайзен: 44,70/45,40 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,80/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Заметим, несмотря на временное курсовое затишье в марте, девальвация гривны остается базовым прогнозом на ближайшие месяц-два. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.