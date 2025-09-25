- Категория
Курс валют на 25 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, в то же время евро подешевел на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.09.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,41 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,66 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,40 грн (-7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,38
|Евро
|48,74/48,90
|Злотый
|11,39/11,50
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,00/41,60
|48,05/49,05
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,20/41,60
|48,50/49,15
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,40/49,10
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,20/41,60
|48,50/49,15
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,32/41,60
|48,40/48,90
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.