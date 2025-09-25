Курс валют на 25 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, в то же время евро подешевел на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.09.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,41 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,66 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,40 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,38 Евро 48,74/48,90 Злотый 11,39/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,00/41,60 48,05/49,05 11,20/11,55 Ощадбанк 41,20/41,60 48,50/49,15 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,40/49,10 11,10/11,45 Укргазбанк 41,20/41,60 48,50/49,15 11,05/11,60 Райффайзен 41,32/41,60 48,40/48,90 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.