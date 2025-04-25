Курс валют на 26-27 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26-27 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 25 апреля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,69 грн.

Курс евро

1 евро – 47,42 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,09 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,47 грн Евро 47,45/47,70 грн Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 25/41,85 46,90/47,90 Ощадбанк 41,25/41,75 47,00/48,00 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 47,10/48,10 10,90/11,30 Укргазбанк 40,25/41,75 47,00/48,00 10,60/11,20 Райффайзен 41,47/41,84 46,90/47,70

Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.