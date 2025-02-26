Курс валют на 26 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снова растет после непродолжительного укрепления, в то же время евро подорожало на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.02.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,74 грн за доллар (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,79 грн (+ 15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,57 грн (+4 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,65/41,75 грн.

Курс евро: 43,85/44,00 грн.

Курс злотого: 10,47/10,59 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.

Ощадбанк: 41,45/41,95 грн.

ПУМБ: 41,50/42,10 грн.

Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.

Райффайзен: 41,40/41,88 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 26 февраля:

ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.

Ощадбанк: 43,30/44,20 грн.

ПУМБ: 43,50/44,20 грн.

Укргазбанк: 43,30/44,20 грн.

Райффайзен: 43,20/44,11 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,50/10,60 грн.

ПУМБ: 10,50/10,60 грн.

Укргазбанк: 10,50 грн/10,60 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Валютный курс по-прежнему не выходит за предел 42 грн/долл. Скорее всего, с наступлением марта ситуация на рынке существенно не изменится. Детальнее читайте в материале Delo.ua.