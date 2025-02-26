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Курс валют на 26 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США снова растет после непродолжительного укрепления, в то же время евро подорожало на 15 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.02.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,74 грн за доллар (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,79 грн (+ 15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,57 грн (+4 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,65/41,75 грн.
- Курс евро: 43,85/44,00 грн.
- Курс злотого: 10,47/10,59 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.
- Ощадбанк: 41,45/41,95 грн.
- ПУМБ: 41,50/42,10 грн.
- Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.
- Райффайзен: 41,40/41,88 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 26 февраля:
- ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.
- Ощадбанк: 43,30/44,20 грн.
- ПУМБ: 43,50/44,20 грн.
- Укргазбанк: 43,30/44,20 грн.
- Райффайзен: 43,20/44,11 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,50/10,60 грн.
- ПУМБ: 10,50/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,50 грн/10,60 грн.
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