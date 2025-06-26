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Курс валют на 26 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился по отношению к доллару, а евро подешевело на 19 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.06.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,66 грн (-13 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,32 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,38 грн (-2 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,56/41,65 грн
|Евро
|48,55/48,73 грн
|Злотый
|11,30/11,44 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,25/41,85
|47,75/48,75
|Ощадбанк
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|10,90/11,55
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,30/48,90
|11,17/11,47
|Укргазбанк
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|10,90/11,55
|Райффайзен
|41,52/41,77
|47,90/48,63
По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.