Курс валют на 26 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился по отношению к доллару, а евро подешевело на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,66 грн (-13 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,32 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,38 грн (-2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,56/41,65 грн Евро 48,55/48,73 грн Злотый 11,30/11,44 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,25/41,85 47,75/48,75 Ощадбанк 41,30/41,90 48,10/48,80 10,90/11,55 ПУМБ 41,60/42,20 48,30/48,90 11,17/11,47 Укргазбанк 41,30/41,90 48,10/48,80 10,90/11,55 Райффайзен 41,52/41,77 47,90/48,63

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.