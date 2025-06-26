Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Наличный курс:

USD

41,65

41,56

EUR

48,74

48,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 26 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, курс доллара
Нацбанк установил курс доллара на четверг

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился по отношению к доллару, а евро подешевело на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,66 грн (-13 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,32 грн (-19 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,38 грн (-2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,56/41,65 грн
Евро 48,55/48,73 грн
Злотый 11,30/11,44 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,25/41,85 47,75/48,75
Ощадбанк 41,30/41,90 48,10/48,80 10,90/11,55
ПУМБ 41,60/42,20 48,30/48,90 11,17/11,47
Укргазбанк 41,30/41,90 48,10/48,80 10,90/11,55
Райффайзен 41,52/41,77 47,90/48,63

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько