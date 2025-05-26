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Курс валют на 26 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на понедельник / Pixabay

Официальный курс гривны по отношению к доллару США не изменился, а евро снова стоит почти 47 грн.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.05.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,50 грн (+0 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,99 грн (+6 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,03 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,45 грн
Евро 47,08/47,20 грн
Злотый 11,00/11,10 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,10/41,70 46,30/47,30
Ощадбанк 41,10/41,60 46,55/47,40 10,60/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 46,70/47,40 10,90/11,20
Укргазбанк 40,10/41,60 46,55/47,40 10,60/11,20
Райффайзен 41,95/42,11 46,40/46,28

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько