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Курс валют на 26 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на восемь копеек, в то же время евро подешевело на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.11.2026 ( четверг ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,27 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,53 грн (- 7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,05 грн (-6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|45,40/ 45,55
|Евро
|49,90/ 50,15
|Злотый
|11,16/ 11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,95/ 45,55
|49,05/50,05
|11,00/ 11,30
|Ощадбанк
|45,00/ 45,60
|49,10/50,15
|11,00/ 11,30
|ПУМБ
|45,20/ 45,80
|49,70/ 50,40
|11,00/ 11,30
|Укргазбанк
|45,00/ 45,60
|49,10/50,15
|11,00/ 11,30
|Райффайзен
|45,00/45,52
|49,10/49,77
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.