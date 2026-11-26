Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на восемь копеек, в то же время евро подешевело на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.11.2026 ( четверг ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,27 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,53 грн (- 7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,05 грн (-6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,40/ 45,55 Евро 49,90/ 50,15 Злотый 11,16/ 11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,95/ 45,55 49,05/50,05 11,00/ 11,30 Ощадбанк 45,00/ 45,60 49,10/50,15 11,00/ 11,30 ПУМБ 45,20/ 45,80 49,70/ 50,40 11,00/ 11,30 Укргазбанк 45,00/ 45,60 49,10/50,15 11,00/ 11,30 Райффайзен 45,00/45,52 49,10/49,77

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.