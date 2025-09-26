- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 26 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, в то же время евро подорожало на пять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.09.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,49 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,71 грн (+5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,42 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,38/41,45
|Евро
|48,72/48,90
|Злотый
|11,38/11,48
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|48,10/49,10
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|48,45/49,10
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,20/41,80
|48,60/49,30
|11,32/11,62
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|48,45/49,10
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,33/41,63
|48,20/48,73
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.