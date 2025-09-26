Курс валют на 26 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, в то же время евро подорожало на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.09.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,71 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,42 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,38/41,45 Евро 48,72/48,90 Злотый 11,38/11,48

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 48,10/49,10 11,30/11,60 Ощадбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,05/11,60 ПУМБ 41,20/41,80 48,60/49,30 11,32/11,62 Укргазбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,05/11,60 Райффайзен 41,33/41,63 48,20/48,73 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.