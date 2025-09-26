- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 27-28 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27-28 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 26 сентября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,49 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,71 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,42 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,47
|Евро
|48,70/48,88
|Злотый
|11,40/11,50
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|48,05/48,80
|11,20/11,50
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|48,45/49,10
|11,10/11,60
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,50/49,20
|11,32/11,62
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|48,45/49,10
|11,10/11,60
|Райффайзен
|41,35/41,64
|48,20/48,67
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.