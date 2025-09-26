Курс валют на 27-28 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27-28 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 26 сентября.

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн.

Курс евро

1 евро – 48,71 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,42 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,47 Евро 48,70/48,88 Злотый 11,40/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 48,05/48,80 11,20/11,50 Ощадбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,10/11,60 ПУМБ 41,30/41,90 48,50/49,20 11,32/11,62 Укргазбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,10/11,60 Райффайзен 41,35/41,64 48,20/48,67 11,10/11,60

