Курс валют на 27 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подешевел сразу на двадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.08.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,40 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,27 грн (-20 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,37 Евро 48,20/48,35 Злотый 11,24/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,15/41,80 48,00/48,70 11,25/12,15 Ощадбанк 41,20/41,90 48,05/48,80 10,95/11,50 ПУМБ 41,20/41,70 48,10/48,60 11,25/11,50 Укргазбанк 41,20/41,90 48,05/48,80 10,95/11,50 Райффайзен 41,20/41,65 47,90/48,50 10,80/11,60

