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Курс валют на 27 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, но упал до нового исторического минимума по отношению к евро, подорожавшему сразу на 32 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.06.2025 (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,32 грн (+32 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,45 грн (+7 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,52/41,60 грн
|Евро
|48,85/49,05 грн
|Злотый
|11,35/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,20/41,80
|48,05/49,05
|Ощадбанк
|41,15/41,85
|48,30/49,10
|10,95/11,60
|ПУМБ
|41,40/42,00
|48,10/48,80
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,15/41,85
|48,30/49,10
|10,95/11,60
|Райффайзен
|41,45/41,71
|48,10/48,99
По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.