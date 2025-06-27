Курс валют на 27 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, но упал до нового исторического минимума по отношению к евро, подорожавшему сразу на 32 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.06.2025 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,32 грн (+32 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,45 грн (+7 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,52/41,60 грн Евро 48,85/49,05 грн Злотый 11,35/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,20/41,80 48,05/49,05 Ощадбанк 41,15/41,85 48,30/49,10 10,95/11,60 ПУМБ 41,40/42,00 48,10/48,80 11,23/11,53 Укргазбанк 41,15/41,85 48,30/49,10 10,95/11,60 Райффайзен 41,45/41,71 48,10/48,99

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.