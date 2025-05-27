Курс валют на 27 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США вырос на 7 копеек, а евро снова стоит больше 47 грн.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.05.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,57 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,29 грн (+30 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,14 грн (+11 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,47 грн Евро 47,20/47,38 грн Злотый 11,00/11,13 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,15/41,75 46,70/47,70 Ощадбанк 41,10/41,70 46,85/47,75 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 46,70/47,40 10,90/11,20 Укргазбанк 40,10/41,70 46,85/47,75 10,60/11,20 Райффайзен 41,47/41,68 46,80/46,62

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.