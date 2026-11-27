Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на семнадцать копеек, в то же время евро подешевел на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.11.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,10 грн (-17 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,49 грн (- 4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,04 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,20/ 45,36 Евро 49,80/ 50,02 Злотый 11,12/ 11,38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,85/ 45,45 49,05/50,05 11,00/ 11,30 Ощадбанк 44,90/ 45,50 49,10/50,15 11,00/ 11,30 ПУМБ 45,10/ 45,70 49,60/ 50,30 11,00/ 11,30 Укргазбанк 44,90/ 45,50 49,10/50,15 11,00/ 11,30 Райффайзен 44,90/45,42 49,10/49,77

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.