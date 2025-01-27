Курс валют на 27 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время снижается по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.01.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,92 грн за доллар (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,67 грн (+25 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,42 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 42,15/42,18 грн.

Курс евро: 44,15/44,35 грн.

Курс злотого: 10,35/10,49 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,60/42,20 грн.

Ощадбанк: 41,75/42,30 грн.

ПУМБ: 41,80/42,40 грн.

Укргазбанк: 41,80/42,30 грн.

Райффайзен: 41,70/42,20 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 27 января:

ПриватБанк: 43,30/44,30 грн.

Ощадбанк: 43,45/44,45 грн.

ПУМБ: 43,60/44,30 грн.

Укргазбанк: 43,30/44,30 грн.

Райффайзен: 43,10/44,35 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,15/10,45 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,15/10,45 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями . Детальнее читайте в материале Delo.ua.