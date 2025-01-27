Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,05

EUR

43,92

+0,25

Наличный курс:

USD

42,18

42,15

EUR

44,35

44,15

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 27 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару США, но снижается по отношению к евро. Фото: Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время снижается по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 27.01.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,92 грн за доллар (-5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,67 грн (+25 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,42 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 42,15/42,18 грн.
  • Курс евро: 44,15/44,35 грн.
  • Курс злотого: 10,35/10,49 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 января курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,60/42,20 грн.
  • Ощадбанк: 41,75/42,30 грн.
  • ПУМБ: 41,80/42,40 грн.
  • Укргазбанк: 41,80/42,30 грн.
  • Райффайзен: 41,70/42,20 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 27 января:

  • ПриватБанк: 43,30/44,30 грн.
  • Ощадбанк: 43,45/44,45 грн.
  • ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
  • Укргазбанк: 43,30/44,30 грн.
  • Райффайзен: 43,10/44,35 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,15/10,45 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 10,15/10,45 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями . Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько