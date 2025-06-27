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Курс валют на 28-29 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28-29 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 27 июня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,32 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,45 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,70 грн
|Евро
|48,95/49,12 грн
|Злотый
|11,40/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 27 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|48,10/49,10
|Ощадбанк
|41,40/41,85
|48,30/49,10
|10,95/11,60
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,40/49,10
|11,23/11,53
|Укргазбанк
|41,40/41,85
|48,30/49,10
|10,95/11,60
|Райффайзен
|41,60/41,87
|48,10/49,09
По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.