Курс валют на 28-29 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28-29 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 27 июня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 грн.

Курс евро

1 евро – 48,32 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,45 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,60/41,70 грн Евро 48,95/49,12 грн Злотый 11,40/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 27 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,30/41,90 48,10/49,10 Ощадбанк 41,40/41,85 48,30/49,10 10,95/11,60 ПУМБ 41,30/41,90 48,40/49,10 11,23/11,53 Укргазбанк 41,40/41,85 48,30/49,10 10,95/11,60 Райффайзен 41,60/41,87 48,10/49,09

По прогнозам экспертов, до конца июня курс может закрепиться в пределах 42-42,5 грн/долл. и 48,5-49 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.