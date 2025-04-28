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Курс валют на 28 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, в то же время евро подешевел на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.04.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,75 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,39 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,10 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,45/41,55 грн
|Евро
|47,50/47,70 грн
|Злотый
|10,90/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 35/41,95
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,40/41,85
|46,90/47,95
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,20/47,90
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,40/41,85
|46,90/47,95
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,47/41,94
|47,00/47,83
Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.