Курс валют на 28 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, в то же время евро подешевел на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.04.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,75 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,39 грн (-3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,10 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,45/41,55 грн Евро 47,50/47,70 грн Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 35/41,95 46,80/47,80 Ощадбанк 41,40/41,85 46,90/47,95 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,20/47,90 10,90/11,30 Укргазбанк 40,40/41,85 46,90/47,95 10,60/11,20 Райффайзен 41,47/41,94 47,00/47,83

Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.