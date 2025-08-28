Курс валют на 28 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне упал на восемь копеек, а евро подешевело сразу на 39 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.08.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,88 грн (-39 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,21 грн (-12 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,33/41,40 Евро 48,10/48,28 Злотый 11,20/11,33

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,60 47,90/48,50 11,25/12,15 Ощадбанк 41,10/41,70 47,95/48,70 10,95/11,50 ПУМБ 41,05/41,65 48,00/48,50 11,25/11,50 Укргазбанк 41,10/41,70 47,95/48,70 10,95/11,50 Райффайзен 41,22/41,49 47,70/48,39 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.