Курс валют на 28 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне упал на восемь копеек, а евро подешевело сразу на 39 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.08.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,32 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,88 грн (-39 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,21 грн (-12 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,33/41,40
|Евро
|48,10/48,28
|Злотый
|11,20/11,33
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,60
|47,90/48,50
|11,25/12,15
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,95/48,70
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,05/41,65
|48,00/48,50
|11,25/11,50
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,95/48,70
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,22/41,49
|47,70/48,39
|10,80/11,60
