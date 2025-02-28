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Курс валют на 28 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевел на 13 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.02.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51 грн за доллар (-13 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,49 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,53 грн (0 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,50/41,60 грн.
- Курс евро: 43,48/43,73 грн.
- Курс злотого: 10,45/10,57 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,19/41,79 грн.
- Ощадбанк: 41,30/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,30/41,80 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,74 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 28 февраля:
- ПриватБанк: 42,90/43,90 грн.
- Ощадбанк: 43,10/44,00 грн.
- ПУМБ: 43,30/44,00 грн.
- Укргазбанк: 43,10/44,00 грн.
- Райффайзен: 42,80/43,77 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,30/10,60 грн.
- ПУМБ: 10,10/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,30/10,60 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.
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