Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

--0,13

EUR

44,82

--0,32

Наличный курс:

USD

41,53

41,42

EUR

45,12

44,95

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 28 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, валюта
Нацбанк обновил курс валют / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро и злотый подешевели на 7 копеек.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.03.2025 года (пятница).

Валюта Курс (изменения к предыдущему дню)
Доллар США 41,49 грн (-7коп.)
Евро 44,75 грн (-7 коп.)
Злотый 10,67 грн (-7 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,42/41,53 грн
Евро 44,95/45,12 грн
Злотый 10,70/10,80 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,05/41,65 43,99/44,99
Ощадбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,85/10,90
ПУМБ 41,30/41,90 44,60/45,30 10,65/10,95
Укргазбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,80/10,90
Райффайзен 41,30/41,63 44,30/45,10

Заметим, несмотря на временное курсовое затишье в марте, девальвация гривны остается базовым прогнозом на ближайшие месяц-два. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько