Курс валют на 28 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, а евро и злотый подешевели на 7 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.03.2025 года (пятница).

Валюта Курс (изменения к предыдущему дню) Доллар США 41,49 грн (-7коп.) Евро 44,75 грн (-7 коп.) Злотый 10,67 грн (-7 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,42/41,53 грн Евро 44,95/45,12 грн Злотый 10,70/10,80 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 43,99/44,99 Ощадбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,85/10,90 ПУМБ 41,30/41,90 44,60/45,30 10,65/10,95 Укргазбанк 41,20/41,70 44,35/45,25 10,80/10,90 Райффайзен 41,30/41,63 44,30/45,10

Заметим, несмотря на временное курсовое затишье в марте, девальвация гривны остается базовым прогнозом на ближайшие месяц-два. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.