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Курс валют на 28 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, а евро снова стоит больше 47 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.05.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,68 грн (+11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,31 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,14 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,47 грн
|Евро
|47,20/47,37 грн
|Злотый
|11,00/11,14 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,25/41,85
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,85/47,75
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,70/47,40
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,85/47,75
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,48/41,72
|46,90/46,90
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.