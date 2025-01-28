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Курс валют на 28 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США снижается, в то же время евро подорожало на 23 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.01.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,95 грн за доллар (-3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,15 грн (+23 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,42 грн (+0 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 42,25/42,25 грн.
- Курс евро: 44,30/44,45 грн.
- Курс злотого: 10,38/10,50 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 28 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,70/42,30 грн.
- Ощадбанк: 41,80/42,35 грн.
- ПУМБ: 41,80/42,40 грн.
- Укргазбанк: 41,85/42,30 грн.
- Райффайзен: 41,70/42,20 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 28 января:
- ПриватБанк: 43,55/44,55 грн.
- Ощадбанк: 43,55/44,55 грн.
- ПУМБ: 43,80/44,50 грн.
- Укргазбанк: 43,50/44,50 грн.
- Райффайзен: 43,50/44,47 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,25/10,55 грн.
- ПУМБ: 10,15/10,50 грн.
- Укргазбанк: 10,15/10,45 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.
По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями. Детальнее читайте в материале Delo.ua.