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Курс валют на 29 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро, доллар
Нацбанк установил курс доллара на вторник / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро подорожало на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.04.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,74 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,40 грн (+1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,09 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,45/41,55 грн
Евро 47,50/47,70 грн
Злотый 10,95/11,06 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 30/41,90 46,85/47,85
Ощадбанк 41,35/41,85 46,90/47,90 10,60/11,20
ПУМБ 41,40/42,00 47,20/47,90 10,90/11,30
Укргазбанк 40,35/41,85 46,90/47,90 10,60/11,20
Райффайзен 41,52/41,82 46,95/47,70

Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько