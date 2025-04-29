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Курс валют на 29 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро подорожало на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.04.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,74 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,40 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,09 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,45/41,55 грн
|Евро
|47,50/47,70 грн
|Злотый
|10,95/11,06 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 30/41,90
|46,85/47,85
|Ощадбанк
|41,35/41,85
|46,90/47,90
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,20/47,90
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,35/41,85
|46,90/47,90
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,52/41,82
|46,95/47,70
Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.