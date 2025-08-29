- Категория
Курс валют на 29 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, а евро подорожало сразу на 25 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.08.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,26 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,13 грн (+25 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,29 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,38
|Евро
|48,21/48,40
|Злотый
|11,22/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,00/41,55
|47,95/48,60
|11,25/12,15
|Ощадбанк
|41,05/41,60
|48,00/48,70
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,05/41,65
|48,10/48,60
|11,25/11,50
|Укргазбанк
|41,05/41,60
|48,00/48,70
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,16/41,46
|47,85/48,41
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.