Курс валют на 29 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, а евро подорожало сразу на 25 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.08.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,26 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,13 грн (+25 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,29 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,38 Евро 48,21/48,40 Злотый 11,22/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,00/41,55 47,95/48,60 11,25/12,15 Ощадбанк 41,05/41,60 48,00/48,70 10,95/11,50 ПУМБ 41,05/41,65 48,10/48,60 11,25/11,50 Укргазбанк 41,05/41,60 48,00/48,70 10,95/11,50 Райффайзен 41,16/41,46 47,85/48,41 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.