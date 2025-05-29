Курс валют на 29 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился на 9 копеек, а евро подешевел сразу на 23 копейки.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.05.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 грн (-9 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,08 грн (-23 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,10 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,10/47,30 грн Злотый 11,01/11,12 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,20/41,80 46,70/47,70 Ощадбанк 41,15/41,75 46,75/47,65 10,60/11,20 ПУМБ 41,40/42,00 47,10/47,80 10,90/11,20 Укргазбанк 40,15/41,75 46,75/47,65 10,60/11,20 Райффайзен 41,45/41,67 46,80/47,32

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.