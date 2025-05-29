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Курс валют на 29 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился на 9 копеек, а евро подешевел сразу на 23 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.05.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн (-9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,08 грн (-23 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,10 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,10/47,30 грн
|Злотый
|11,01/11,12 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 29 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,20/41,80
|46,70/47,70
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,75/47,65
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,10/47,80
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,75/47,65
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,45/41,67
|46,80/47,32
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.