Курс валют на 3-4 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3-4 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 2 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 грн.

Курс евро

1 евро – 47,08 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,00 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,51 грн Евро 47,46/47,70 грн Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 30/41,90 46,80/47,80 Ощадбанк 41,45/41,95 46,90/47,95 10,60/11,20 ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 10,83/11,23 Укргазбанк 40,45/41,95 46,90/47,95 10,60/11,20 Райффайзен 41,50/41,86 47,00/47,62

Отметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, а это позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.