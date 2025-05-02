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Курс валют на 3-4 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3-4 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 2 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн.
Курс евро
- 1 евро – 47,08 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,00 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,51 грн
|Евро
|47,46/47,70 грн
|Злотый
|10,90/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 30/41,90
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,45/41,95
|46,90/47,95
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|10,83/11,23
|Укргазбанк
|40,45/41,95
|46,90/47,95
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,50/41,86
|47,00/47,62
Отметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, а это позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.