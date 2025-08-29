Запланована подія 2

Курс валют на 30-31 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30-31 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 29 августа.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,26 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 48,13 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,29 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,33/41,40
Евро 48,25/48,40
Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,90/41,50 47,50/48,50 11,20/11,55
Ощадбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50
ПУМБ 41,10/41,70 47,80/48,50 11,10/11,40
Укргазбанк 41,05/41,55 47,90/48,65 10,95/11,50
Райффайзен 41,22/41,49 47,90/48,48 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько