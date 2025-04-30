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Курс валют на 30 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил курс доллара на среду / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро поешевело на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.04.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,74 грн (- 18 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,28 грн (-12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,07 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,36/41,46 грн
Евро 47,45/47,65 грн
Злотый 10,95/11,06 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 20/41,80 46,75/47,75
Ощадбанк 41,15/41,75 46,80/47,80 10,60/11,20
ПУМБ 41,40/42,00 47,20/47,90 10,90/11,30
Укргазбанк 40,15/41,75 46,80/47,80 10,60/11,20
Райффайзен 41,40/41,70 46,95/47,65

Отметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, а это позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько