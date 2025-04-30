- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 30 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро поешевело на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.04.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,74 грн (- 18 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,28 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,07 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,36/41,46 грн
|Евро
|47,45/47,65 грн
|Злотый
|10,95/11,06 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 20/41,80
|46,75/47,75
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,80/47,80
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,20/47,90
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,80/47,80
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,40/41,70
|46,95/47,65
Отметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, а это позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.