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Курс валют на 30 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился на 7 копеек, а евро подешевело сразу на 28 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.05.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,52 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,80 грн (-28 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,04 грн (11,04 грн –4 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,10/47,30 грн
|Злотый
|11,00/11,13 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 12/41,72
|46,45/47,45
|Сбербанк
|41,10/41,70
|46,60/47,50
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,00/47,70
|10,97/11,27
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|46,60/47,00
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,40/41,64
|46,70/47,39
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.