Курс валют на 30 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился на 7 копеек, а евро подешевело сразу на 28 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.05.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,52 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,80 грн (-28 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,04 грн (11,04 грн –4 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,10/47,30 грн Злотый 11,00/11,13 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 12/41,72 46,45/47,45 Сбербанк 41,10/41,70 46,60/47,50 10,55/11,15 ПУМБ 41,30/41,90 47,00/47,70 10,97/11,27 Укргазбанк 41,30/41,75 46,60/47,00 10,50/11,30 Райффайзен 41,40/41,64 46,70/47,39

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.