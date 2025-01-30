Курс валют на 30 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подешевел на 17 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.01.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,93 грн за доллар (-7 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,61 грн (-17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,35 грн (-5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 42,05/42,10 грн.

Курс евро: 43,00/44,10 грн.

Курс злотого: 10,35/10,46 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,60/42,20 грн.

Ощадбанк: 41,70/42,25 грн.

ПУМБ: 41,80/42,40 грн.

Укргазбанк: 41,70/42,20 грн.

Райффайзен: 41,70/42,14 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 30 января:

ПриватБанк: 43,20/44,20 грн.

Ощадбанк: 43,30/44,30 грн.

ПУМБ: 43,80/44,50 грн.

Укргазбанк: 43,40/44,40 грн.

Райффайзен: 43,20/43,94 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,10/10,55 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,10/10,45 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями. Детальнее читайте в материале Delo.ua.