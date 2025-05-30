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Курс валют на 31 мая – 1 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро 31 мая — 1 июня 2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,52 грн.
Курс евро
- 1 евро – 46,80 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,04 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,12/47,25 грн
|Злотый
|11,02/11,12 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 12/41,72
|46,80/47,62
|Сбербанк
|41,25/41,75
|46,60/47,50
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,80/47,50
|10,93/11,23
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|46,60/47,40
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,40/41,64
|46,75/47,21
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.