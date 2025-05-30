Курс валют на 31 мая – 1 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро 31 мая — 1 июня 2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 30 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 41,52 грн.

Курс евро

1 евро – 46,80 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,04 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,12/47,25 грн Злотый 11,02/11,12 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 12/41,72 46,80/47,62 Сбербанк 41,25/41,75 46,60/47,50 9,70/10,40 ПУМБ 41,30/41,90 46,80/47,50 10,93/11,23 Укргазбанк 41,30/41,75 46,60/47,40 10,50/11,30 Райффайзен 41,40/41,64 46,75/47,21

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса выше 42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.