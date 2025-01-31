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Курс валют на 31 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Евро подешевело на 11 копеек. Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подешевел на 11 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.01.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,82 грн за доллар (-12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,50 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,34 грн (-1 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,92/41,98 грн.
  • Курс евро: 43,90/44,05 грн.
  • Курс злотого: 10,35/10,45 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 января курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,40/42,00 грн.
  • Ощадбанк: 41,60/42,15 грн.
  • ПУМБ: 41,70/42,30 грн.
  • Укргазбанк: 41,60/42,10 грн.
  • Райффайзен: 41,55/42,00 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 31 января:

  • ПриватБанк: 43,10/44,10 грн.
  • Ощадбанк: 43,10/44,10 грн.
  • ПУМБ: 43,60/44,30 грн.
  • Укргазбанк: 43,10/44,10 грн.
  • Райффайзен: 43,10/44,00 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 10,10/10,50 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 10,10/10,45 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025г. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января и в начале февраля всплесков на валютном рынке не предполагается, а курс будет держаться на уровне 42 грн/долл. с незначительными колебаниями. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько